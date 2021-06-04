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Власть
04.06.2021 15:19
Текст: Кира Латухина

Путин предложил распространить льготную ипотеку на семьи с первым ребенком

Спецпрограмму по ипотеке для семей с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, распространят и на тех, у кого пока один ребенок. С таким предложением выступил президент на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Владимир Путин объявил о новом решении по доступности ипотеки для семей с детьми. Сейчас действует специальная программа для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок.

Президент предложил распространить эту меру на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока только один ребенок. Таким образом, уже при рождении первенца родители смогут купить квадратные метры в новостройке или рефинансировать ранее взятый жилищный кредит.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимит составит 12 миллионов рублей, для других регионов - 6 миллионов рублей. Ставка будет 6.5 процента.

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