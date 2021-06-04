Житель Мексики попал в реанимацию с "черной плесенью" после COVID-19

В Мексике у 34-летнего местного жителя после COVID-19 развилось осложнение в виде грибковой инфекции. Отоларинголог диагностировал у него мукормикоз (так называемую "черную плесень"), пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание Milenio.

Грегорио Авенданьо 10 мая сдал положительный тест на SARS-CoV-2. Несмотря на диабет, COVID-19 протекал в легкой форме. Госпитализация не потребовалась. Но спустя 16 дней состояние мужчины резко ухудшилось, он был доставлен в больницу с параличом лицевого нерва. Жизнь пациента в опасности, так как велика вероятность поражения головного мозга, заявили врачи.

Мукормикоз - осложнение, вызванное грибковой инфекцией, которая проникает в организм человека. Наибольшую опасность "черная плесень" представляет для людей с диабетом и слабым иммунитетом. От мукормикоза уже скончались несколько человек в Индии и Ираке.