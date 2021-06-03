Глава Роспотребнадзора оценила опасность "черной плесени"

Мукормикоз, известный также как "черная плесень", особенно опасен для людей с ослабленным иммунитетом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума.
Ранее несколько индийских штатов объявили о начале эпидемии мукормикоза. Всего в стране выявлено более 8 тысяч случаев заражения. Наиболее сильно пострадали штаты Гуджарат, Махараштра, Андхра-Прадеш, Раджастхан и Карнатака.
"Черная плесень, любой инфекционный агент опасен всегда. Все зависит от того, в каком состоянии наш иммунитет. Высокая влажность и высокая температура - это не нечто необычное, но в условиях поражения иммунитета, вызванных ковидом, а иногда тактикой, которую выбирают, может привести к тому, что присоединение вторичной инфекции будет вот таким критичным, как в Индии", - заявила Попова, слова которой цитирует РИА Новости.
По слова главы Роспотребнадзора, в условиях распространения мукормикоза особенно важно соблюдать правила и использовать антисептики и маски.
Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что мукормикоз, поражающий носоглотку, глаза и легкие человека, является мощным аллергеном, но, как правило, не вызывает заболевания. Этот грибок распространен практически во всех странах, но более актуален для стран Юго-Восточной Азии из-за высокой влажности и температуры.
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