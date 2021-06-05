Гинцбург: для производства вакцины "Спутник V" не нужны яйца

Вакцину от коронавируса "Спутник V" производят в России без использования яиц, рассказал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

По его словам, центр Гамалеи не закупает яйца для производства вакцины.

"Все делается на синтетических средах", - сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в России нет производства СПФ-яиц, свободных от патогенной микрофлоры, которые используются для выпуска некоторых вакцин. Он подчеркнул, что пищевых яиц Россия выпускает достаточно не только для внутреннего рынка, но и на экспорт.

Как стало известно, первое в России производство яиц по стандарту Clean Eggs для создания вакцин будет запущено в Ленинградской области - на полях ПМЭФ было подписано соответствующее соглашение.