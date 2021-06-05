Яйца для вакцин начнут производить в России

Первое в России производство яиц по стандарту Clean Eggs для создания вакцин будет запущено в Ленинградской области. Соответствующее соглашение подписано на полях ПМЭФ губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и директором Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Виктором Трухиным.
Для ряда вакцин, например, от гриппа, нужно использовать специальные яйца без патогенной микрофлоры. Россия традиционно такую продукцию импортирует. Это вопрос не только денег, но и стратегической безопасности. Однако вскоре яйца необходимого стандарта начнут производиться в нашей стране.
В Ленобласти в рамках договоренности с НИИ вакцин и сывороток будут созданы не менее 15 специализированных птицеводческих хозяйств, а также особые центры инкубации для производства эмбрионов, именно на их основе делают иммунобиологические препараты.
Ежегодно хозяйства Ленобласти смогут производить до 140 миллионов единиц инкубационных яиц.
Чтобы получить продукцию необходимого для фармацевтики качества, используются специальные куриные стада, птицы находятся под пристальным ветеринарным контролем, к содержанию цехов применяются повышенные санитарно-гигиенические требования.
Объем инвестиций в проект составит более полутора миллиардов рублей.
Продукция стандарта Clean Eggs сможет направляться в первую очередь на производство вакцин от гриппа. Также власти Ленобласти не исключают, что птицеводческие хозяйства смогут предоставить яйца для создания вакцин от коронавирусной инфекции.
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