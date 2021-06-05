Глава Россельхознадзора опроверг сообщения о зависимости РФ от импорта яиц

Дефицита пищевых яиц в России нет, страна полностью обеспечивает себя этой продукцией. Об этом заявил в ходе ПМЭФ руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его", - сказал чиновник.

При этом, по словам Данкверта, существует определенная зависимость страны от поставок спф-яиц, которые используются в производстве отдельных видов вакцин для животных. Для решения этой проблемы Федеральный центр охраны здоровья животных начнет строительство предприятия по производству спф-яйца.

"Предположительно запуск работы предприятия планируется на конец 2022 года. Предполагаемые объемы производства в 2023 году составят свыше ста миллионов спф-яиц в год", - пояснил Данкверт, добавив, что потребности страны в этой продукции - 6 миллионов штук в год.