Какие автомобили покупали россияне в мае: сенсация в сегменте SUV

Россияне, покупая новые легковые автомобили, предпочитают проверенные и относительно бюджетные автомобили. Такой вывод можно сделать из итогов продаж в мае, которые обнародовала Ассоциация европейского бизнеса.

По-прежнему, лучше всего расходятся седаны - тираж Lada Granta составил 12 829 автомобилей, Lada Vesta - 10 050, Kia Rio - 6 682 и… Hyundai Solaris - 6 232. Таким образом впервые за долгое время эта модель корейского производителя опередила соплатформенный кроссовер - Creta. Более того, впервые в этом году Creta уступила и лидерство в сегменте SUV. Самым популярным среди внедорожников и кроссоверов на этот раз стал Lada Niva. У российской машины объем реализации составил 6 169 единиц, у корейской - 5 717. Вполне вероятно, дело в ожидании обновления модели, тогда как Niva только что прошла рестайлинг.

Седьмое место занял лифтбек Volkswagen Polo - 5 102 продажи, восьмое - универсал Lada Largus - 4 864. А последние две строчки в десятке остались за Skoda Rapid и Renault Duster - 4 469 и 3 784 автомобилей соответственно.

Отметим, что Toyota RAV4, которая успешно начала этот год и вошла в топ-10 моделей по итогам первых месяцев, в мае оказалась только 18-й.

Напомним, в целом продажи новых легковых автомобилей в мае в России выросли в 2,5 раза в годовом сравнении.