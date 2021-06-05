Мурашко назвал неплохими темпы вакцинации от COVID-19 в России

Доля россиян, имеющих антитела к коронавирусу, неплохая, но этого пока недостаточно, чтобы полностью победить SARS-CoV-2, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее он назвал условие для ослабления коронавирусных ограничений в РФ. Прививку от COVID-19 должны сделать 60 процентов граждан страны. Только в этом случае в обществе сформируется необходимая иммунная прослойка. "Поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям", - подчеркнул глава Минздрава.

Согласно последним данным, первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже более 18 миллионов россиян. "Сейчас активность населения возросла очень хорошо", - сказал Мурашко.