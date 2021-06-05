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05.06.2021 03:35
Рубрика: Общество

Мурашко назвал неплохими темпы вакцинации от COVID-19 в России

Доля россиян, имеющих антитела к коронавирусу, неплохая, но этого пока недостаточно, чтобы полностью победить SARS-CoV-2, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Ранее он назвал условие для ослабления коронавирусных ограничений в РФ. Прививку от COVID-19 должны сделать 60 процентов граждан страны. Только в этом случае в обществе сформируется необходимая иммунная прослойка. "Поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям", - подчеркнул глава Минздрава.

Согласно последним данным, первый компонент вакцины от COVID-19 получили уже более 18 миллионов россиян. "Сейчас активность населения возросла очень хорошо", - сказал Мурашко.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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