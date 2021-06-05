Появилось первое фото конкурента "ГАЗели" от КамАЗа

В свободном доступе опубликовали первые фото перспективного малотоннажного грузовика КамАЗ "Компас" - рабочий прототип этой модели показали премьер-министру России Михаилу Мишустину во время его визита в Набережные Челны 3 июня. Снимки грузовика разместила пресс-служба президента Татарстана.

Директор КамАЗа Сергей Когогин анонсировал линейку мало- и среднетоннажных грузовиков под общим именем "Компас" еще в декабре 2019 года.

Линейка будет включать четыре версии - полной массой 3,5 тонны, 5, 8 и 12 тонн. Младшей моделью можно будет управлять с правами легковой категории B, при этом она станет конкурировать с "ГАЗелью".

Машины создаются на собственных шасси разработки КамАЗа, однако в них применят бескапотную кабину от китайского JAC N-Series и, по неподтвержденной информации, дизельные двигатели Cummins. Судя по фото прототипа, у "Компаса" будет оригинальная передняя маска и круглые фары вместо блоков N-Series.

На фото салона можно заметить, что в "Компасе" сбоку от водителя расположен "ручник", а чуть ближе к панели - рычаг механической коробки передач, замечает челнинское издание Avtospravochnaya.com.

Дата начала производства "Компаса" неизвестна.