Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.06.2021 10:12
Рубрика: Коммерческий транспорт

Появилось первое фото конкурента "ГАЗели" от КамАЗа

Текст: Михаил Азнавуров
КамАЗ "Компас". Фото: администрация президента Татарстана КамАЗ "Компас". Фото: администрация президента Татарстана
КамАЗ "Компас". Фото: администрация президента Татарстана

В свободном доступе опубликовали первые фото перспективного малотоннажного грузовика КамАЗ "Компас" - рабочий прототип этой модели показали премьер-министру России Михаилу Мишустину во время его визита в Набережные Челны 3 июня. Снимки грузовика разместила пресс-служба президента Татарстана.

Фото: Александр Корольков/РГ
Мишустин проехал за рулем нового "Камаза" и поучаствовал в сборке двигателя

Директор КамАЗа Сергей Когогин анонсировал линейку мало- и среднетоннажных грузовиков под общим именем "Компас" еще в декабре 2019 года.

Линейка будет включать четыре версии - полной массой 3,5 тонны, 5, 8 и 12 тонн. Младшей моделью можно будет управлять с правами легковой категории B, при этом она станет конкурировать с "ГАЗелью".

Машины создаются на собственных шасси разработки КамАЗа, однако в них применят бескапотную кабину от китайского JAC N-Series и, по неподтвержденной информации, дизельные двигатели Cummins. Судя по фото прототипа, у "Компаса" будет оригинальная передняя маска и круглые фары вместо блоков N-Series.

На фото салона можно заметить, что в "Компасе" сбоку от водителя расположен "ручник", а чуть ближе к панели - рычаг механической коробки передач, замечает челнинское издание Avtospravochnaya.com.

Дата начала производства "Компаса" неизвестна.

КамАЗ "Компас". Фото: администрация президента Татарстана
#КамАЗ