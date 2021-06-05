В Санкт-Петербурге завершился ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум 5 мая завершил свою работу. Форум стал первым крупным очным международным событием с начала пандемии коронавируса и собрал беспрецедентное количество участников.

Как рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, в нем участвовали гости из 140 стран. Из 13 тысяч гостей форума три тысячи - иностранцы.

В этом году особой популярностью пользовались угощения, которые привезли с собой делегации российских регионов и иностранных государств. Например, как рассказали ТАСС представители Катара, во время ПМЭФ раздали почти 13 тонн фиников - это 5% от ежегодного экспорта страны.

Стенд Краснодарского края назывался "Вкусный регион" делегация привезла вина на продажу и для дегустации, а также угощала гостей фруктами и кубанскими сырами. У стенда Крыма выпили 700 литров вина, заинтересовались участники и другой продукцией региона - косметикой, маслами, сладостями.

В этом году на ПМЭФ впервые был организован стенд Генеральной прокуратуры РФ, где можно было подать обращение или получить разъяснение по различным вопросам, и такую форму взаимодействия признали удачной.

Кстати, на форуме появилась своя знаменитость - краб по кличке Юра, которого привезла в качестве талисмана делегация Мурманской области.