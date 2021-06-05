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05.06.2021 13:43
Рубрика: Происшествия

Обвиняемый в убийстве пермской туристки на Урале арестован

Текст: Наталия Швабауэр

Нижнесергинский районный суд Свердловской области отправил 43-летнего жителя города Нижние Серги, подозреваемого в убийстве пермской туристки, под арест.

В тайге на Урале пропал девятилетний мальчик

- Сегодня было рассмотрено ходатайство следователя. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственное управление СК по Свердловской области.

Напомним, что 35-летняя жительница Пермского края пропала 29 мая. Она собиралась совершить сплав на байдарке в одиночестве от города Михайловска до села Аракаево, но неожиданно перестала выходить на связь.

Автомобиль женщины полиция обнаружила возле плотины города Михайловска.

Подозреваемого задержали в лесу, в палатке, принадлежавшей туристке. Ранее он уже отсидел восемь лет за разбойное нападение и изнасилование, а в мае сбежал из-под домашнего ареста, под который его посадили за совершение другого тяжкого преступления. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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