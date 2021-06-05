Обвиняемый в убийстве пермской туристки на Урале арестован

Нижнесергинский районный суд Свердловской области отправил 43-летнего жителя города Нижние Серги, подозреваемого в убийстве пермской туристки, под арест.

- Сегодня было рассмотрено ходатайство следователя. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственное управление СК по Свердловской области.

Напомним, что 35-летняя жительница Пермского края пропала 29 мая. Она собиралась совершить сплав на байдарке в одиночестве от города Михайловска до села Аракаево, но неожиданно перестала выходить на связь.

Автомобиль женщины полиция обнаружила возле плотины города Михайловска.

Подозреваемого задержали в лесу, в палатке, принадлежавшей туристке. Ранее он уже отсидел восемь лет за разбойное нападение и изнасилование, а в мае сбежал из-под домашнего ареста, под который его посадили за совершение другого тяжкого преступления. Мужчине предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений.