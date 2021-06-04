Обвиняемый в убийстве пермской туристки сбежал из-под домашнего ареста

Житель Свердловской области, который обвиняется в убийстве туристки из Пермского края, ранее находился в розыске за побег из-под домашнего ареста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы регионального ФСИН Александра Левченко.

Напомним, 35-летняя уроженка Прикамья 29 мая на личном автомобиле приехала в Михайловск. Она собиралась осуществить сплав по реке на байдарке от города Нижние Серги до села Аракаево. Ее машину нашли припаркованной у плотины, в пункт назначения женщина так и не добралась. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. В рамках расследования тело женщины нашли в лесу, по подозрению в совершении преступления был задержан 43-летний житель города Нижние Серги.

Выяснилось, что мужчина был ранее судим и успел отсидеть восемь лет за разбойное нападение, сопряженное с изнасилованием. С 17 февраля он находился под домашним арестом за совершение тяжкого преступления. До середины мая он соблюдал условия избранной меры пресечения. 19 мая сотрудники ФСИН пришли проверить его квартиру, однако мужчины там уже не было - он сбежал. 20 мая его объявили в розыск. Как ранее уточнили в МВД, в ночь на 30 мая сбежавший мужчина встретил пермскую туристку, убил ее, забрал все ценные вещи и спрятал тело. Когда полиция нашла его, он проживал в палатке погибшей.

Сейчас мужчина задержан. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.