Раненную при стрельбе в Екатеринбурге девочку отключили от ИВЛ

Школьница, раненная неделю назад в живот при стрельбе в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге, находится в сознании и дышит сама, ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

Врачи оценивают состояние прооперированной 9-летней пациентки как стабильно тяжелое, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава Свердловской области.

Напомним, 30 мая житель Екатеринбурга в пьяном состоянии открыл стрельбу из нарезного карабина "Вепрь" с балкона своей квартиры. Одна из пуль угодила в стоявший на улице автомобиль, где в тот момент сидела девочка с мамой. Помимо нее, пострадал боец Росгвардии - его ранило в ногу.

Стрелявший арестован до 29 июля, ему вменяется покушение на убийство общеопасным способом, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.