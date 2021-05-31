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31.05.2021 15:28
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал на два месяца стрелявшего по людям екатеринбуржца

Текст: Екатерина Призова
Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал местного жителя, накануне вечером открывшего стрельбу по прохожим с балкона дома на Химмаше и ранившего двух человек.

Выступая на заседании, сторона обвинения высказала предположение, что, оставаясь на свободе, фигурант может скрыться от правосудия, или продолжить заниматься противоправной деятельностью. А так как медицинских противопоказаний для содержания его под арестом нет, следствие ходатайствует о заключении его под стражу на два месяца - до 31 июля включительно.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Опубликовано видео задержания устроившего стрельбу екатеринбуржца

Защита, в свою очередь, такая мера пресечения оправдана, так как деяние тяжкое. Однако адвокат просит учесть, что подзащитный раскаялся, имеет постоянное место жительства, ранее не привлекался, с ним живут члены семья - бывшая супруга и 12-летний сын. Также есть подозрение, что у него онкологическое заболевание (на данный момент документального подтверждения этого нет, но защита намерена предоставить их позднее).

Судья Николай Тараненко выслушав мнение сторон, постановил: более мягкая мера пресечения невозможна - екатеринбуржец будет содержаться под стражей месяц и 29 суток (по 29 июля включительно).

Напомним, в воскресенье вечером 48-летний обвиняемый из нарезного карабина "Вепрь" выстрелил в стоявший на улице автомобиль и тяжело ранил в живот сидевшую в нем девятилетнюю девочку. Как передает ТАСС со слов завотделением реанимации ОДКБ № 1 Виталия Лазутина, маленькая пациентка перенесла операцию и находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. "Ей проводится медикаментозная седация: этого требует ранний послеоперационный период", - пояснил он.

Сотрудники магазина неподалеку сообщили о стрельбе, на место выехала Росгвардия, и один из стражей порядка так же был ранен злоумышленником. После оказания медпомощи его отпустили домой.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
На месте стрельбы в Екатеринбурге изъяли более 70 гильз

Чтобы задержать стрелявшего, силовикам пришлось штурмом брать его жилище. "В спецоперации по обезвреживанию подозреваемого принимало участие около ста сотрудников МВД под руководством начальника городского управления Игоря Озерова. Чтобы не подвергать людей риску, из двух подъездов дома эвакуировали 35 человек", - говорит пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

В квартире подозреваемого нашли помимо вышеупомянутого карабина большое количество гильз и неиспользованных боеприпасов, а также пустую тару из-под спиртного.

"Задержанный примерно неделю назад пристрастился к алкоголю, в результате чего от него ушла его спутница жизни. После задержания в крови у него находилось порядка 1,15-1,17 промилле (это считается средней степенью опьянения и характеризуется, в частности, недовольством отношения к себе других, частичной потерей воспоминаний на следующий день - прим. ред.)", - рассказал полковник Горелых, уточнив, что в результате беспорядочной стрельбы повреждены как минимум семь легковых машин.

"Екатеринбуржец обвиняется по ч.3 ст.30, п.п. "а", "в", "е", "и" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Председатель СК России поручил доложить о проведенных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - сообщил официальный представитель регионального ведомства Максим Чалков.

Отвечая на вопрос, признает ли он свою вину в случившемся, фигурант ответил "да". "Очень виноват, очень... Я не вел прицельную стрельбу, не стрелял специально в девочку, не видел ее. Хочу принести извинения ее родным и близким", - сказал обвиняемый, когда ему предоставили слово.

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