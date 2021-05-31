Опубликовано видео задержания устроившего стрельбу екатеринбуржца

Следственный комитет обнародовал видео задержания мужчины, который накануне устроил стрельбу на Химмаше в Екатеринбурге, а также осмотра места преступления.

Напомним, вечером 30 мая пьяный 48-летний мужчина открыл огонь из окна своей квартиры по прохожим во дворе. В результате ранения получили девятилетняя девочка и один из прибывших на тревожный сигнал сотрудников Росгвардии.

Как передает "Интерфакс", ребенка прооперировали, но его состояние остается тяжелым. Стража порядка, который получил ранение ноги по касательной, после медпомощи отпустили домой.

По данным пресс-секретаря главка МВД области Валерия Горелых, стрелявший 10 лет назад служил в милиции в рядах ППС. Расследовать обстоятельства, которые привели к инциденту, будут в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению), части 2 статьи 105 (попытка убийства ребенка) и по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Дом, откуда велась стрельба, и примыкающие к нему улицы оцепили, жильцов эвакуировали. Мужчина забаррикадировался в квартире, силовикам пришлось брать ее штурмом и использовать светошумовые гранаты.

Злоумышленник оказал сопротивление, но был взят живым. На опубликованную СК запись попал момент обезвреживания мужчины. Видно, что несколько выпущенных им пуль попали в щит одного из сотрудников СОБР, которые штурмовали жилище.