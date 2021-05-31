Новости

В Подмосковье задержали грабителей, похищавших ценности из частных домов 09:18
Названа валюта, которая сейчас выгоднее доллара 09:07
Социологи составили рейтинг самых общительных городов России 09:02
Ушел из жизни первый губернатор Приамурья 09:00
"Аэрофлот" открыл международный хаб в Красноярске 08:56
"Тампа-Бэй" обыграла "Каролину" благодаря Василевскому 08:45
Опубликовано видео задержания устроившего стрельбу екатеринбуржца 08:45
Компания "Яндекс" собирается купить интернет-магазин одежды 08:42
В Гонконге среди привитых от COVID-19 разыграют квартиру 07:55
Доктор Мясников рассказал о правильной подготовке к отпуску 07:32
В Алтайском крае в ДТП с автобусом и легковушкой погибли 3 человека 07:18
В США отказались от продажи алкоголя на борту из-за буйных пассажиров 07:18
В доме у экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка прошли обыски 06:27
МИД: SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль" против России 06:20
Разработанный в 50-х годах советский комплекс ПВО сбил в Сирии беспилотник 06:04
КНДР осудила снятие ограничений на дальность полета южнокорейских ракет 05:50
Капитан судна "Амур" обратился за помощью в генконсульство РФ в Японии 05:25
Мошенники придумали новый способ обмана россиян при "приеме на работу" 05:17
Семья Ярошенко направила Байдену прошение о помиловании 04:28
Исполнитель роли Тарзана Джо Лара погиб в авиакатастрофе в США 04:25
Axios: Байден может выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла в Австралии 03:59
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины 03:13
Диетолог Елена Соломатина рассказала о "правиле экватора" для худеющих 02:50
В Канаде два человека погибли при сходе лавины 01:51
Роспотребнадзор: Употребление табака повышает риск заражения COVID-19 01:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 08:45
Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео задержания устроившего стрельбу екатеринбуржца

Текст: Екатерина Призова (Екатеринбург)

Следственный комитет обнародовал видео задержания мужчины, который накануне устроил стрельбу на Химмаше в Екатеринбурге, а также осмотра места преступления.

Фото: Дина Веретельникова/ТАСС
СК: Стрелявший по прохожим в Екатеринбурге мужчина был сильно пьян

Напомним, вечером 30 мая пьяный 48-летний мужчина открыл огонь из окна своей квартиры по прохожим во дворе. В результате ранения получили девятилетняя девочка и один из прибывших на тревожный сигнал сотрудников Росгвардии.

Как передает "Интерфакс", ребенка прооперировали, но его состояние остается тяжелым. Стража порядка, который получил ранение ноги по касательной, после медпомощи отпустили домой.

По данным пресс-секретаря главка МВД области Валерия Горелых, стрелявший 10 лет назад служил в милиции в рядах ППС. Расследовать обстоятельства, которые привели к инциденту, будут в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению), части 2 статьи 105 (попытка убийства ребенка) и по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Дом, откуда велась стрельба, и примыкающие к нему улицы оцепили, жильцов эвакуировали. Мужчина забаррикадировался в квартире, силовикам пришлось брать ее штурмом и использовать светошумовые гранаты.

Злоумышленник оказал сопротивление, но был взят живым. На опубликованную СК запись попал момент обезвреживания мужчины. Видно, что несколько выпущенных им пуль попали в щит одного из сотрудников СОБР, которые штурмовали жилище.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург РГ-Видео

Главное сегодня

МИД: SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль" против России
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины
В доме у экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка прошли обыски
СК: Стрелявший по прохожим в Екатеринбурге мужчина был сильно пьян
Российский истребитель пятого поколения Су-57 будет модернизирован
Почему в автоавариях чаще гибнут ночью, а пешеходов сбивают днем
Банк России рассказал о трех схемах мошенничества на рынке Форекс