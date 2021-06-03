В Екатеринбурге рассказали о состоянии раненной при стрельбе девочки

Девятилетняя девочка, которая 30 мая была ранена в живот стрелявшим по прохожим жителем Екатеринбурга, остается в реанимации.

"Состояние тяжелое, стабильное", - сообщил "РГ" пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

Сразу после ранения ребенка прооперировали и ввели в медикаментозный сон - этого требует ранний послеоперационный период, пояснили врачи.

Напомним, в воскресенье вечером пьяный 48-летний мужчина в микрорайоне Химмаш начал обстреливать двор из нарезного карабина "Вепрь". Одна из пуль угодила в стоявший на улице автомобиль, в котором сидела школьница. "Я не вел прицельную стрельбу, не стрелял специально в девочку, не видел ее ", - сказал обвиняемый на заседании суда, где ему избирали меру пресечения.

Также ранен в ногу был боец Росгвардии. К счастью, травма оказалась неопасной, лечиться он будет на дому.

Стрелявший екатеринбуржец обвиняется по части 3 статьи 30, п.п. "а", "в", "е", "и" ч.2 ст.105 УК РФ "Покушение на убийство общеопасным способом", а также и статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Мужчина будет содержаться под стражей до 29 июля включительно.