Тест ко Дню русского языка. Уверены, что не спутаете фидбек и байопик?

Ни для кого не секрет, что в нашей речи огромное количество заимствований. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина провел любопытное исследование и выяснил, в каких сферах иностранные слова прижились больше всего - и это не IT или бизнес со всеми их кэшбэками, таймингами и кейсами... А образование! Здесь вам не только скиллы прокачают, но и гайд с геймштормингом устроят.

Накануне Дня русского языка, который отмечается 6 июня, "Российская газета" предлагает пройти небольшой тест и проверить, насколько хорошо вы знаете иностранные слова, которые уже прочно обосновались в нашей речи.