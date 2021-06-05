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Тест ко Дню русского языка. Уверены, что не спутаете фидбек и байопик?

Фото: iStock
Фото: iStock

Ни для кого не секрет, что в нашей речи огромное количество заимствований. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина провел любопытное исследование и выяснил, в каких сферах иностранные слова прижились больше всего - и это не IT или бизнес со всеми их кэшбэками, таймингами и кейсами... А образование! Здесь вам не только скиллы прокачают, но и гайд с геймштормингом устроят.

Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Матыцин
Придумайте русские эквиваленты для самых популярных иностранных слов

Накануне Дня русского языка, который отмечается 6 июня, "Российская газета" предлагает пройти небольшой тест и проверить, насколько хорошо вы знаете иностранные слова, которые уже прочно обосновались в нашей речи.

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Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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