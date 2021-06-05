Трамп назвал "интересной" идею стать спикером палаты представителей

Бывший президент США Дональд Трамп назвал интересной идею побороться за кресло спикера Палаты представителей Конгресса США в 2022 году. Об этом он заявил в пятницу, участвуя в радиопередаче.

Ведущий Уэйн-Эллин Рут напомнил о предложении бывшего помощника Трампа Стивена Бэннона вступить в борьбу за кресло в нижней палате Конгресса, пишет ТАСС. "Это очень, очень интересно", - заявил экс-президент. При этом Трамп отметил, что некоторые сторонники хотели бы видеть его в Сенате Конгресса, но идея, озвученная радиоведущим, "может оказаться лучше".

Ранее Трамп заявлял, что со всей серьезностью рассматривает возможность участия в предвыборной гонке за пост президента США в 2024 году. По его словам, до этого события еще очень далеко, но к данной идее республиканец относится "со всей серьезностью и более чем серьезно".

Бывший хозяин Белого дома также уверен, что в 2022 году республиканцы вернут под свой контроль палату представителей конгресса США и сенат. Трамп заверил, что поддержит республиканцев, которые будут претендовать на места в конгрессе США.