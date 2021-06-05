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05.06.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen наладит в России выпуск турбомоторов

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Компания Volkswagen подписала меморандум о намерениях с правительством Калужской области о производстве двигателя 1.4 TSI на своем заводе в Калуге с 2024 года.

Фото: Михаил Азнавуров
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Volkswagen инвестирует 6 млрд рублей в реализацию данного проекта. Мотор 1.4 TSI мощностью 110 кВт (150 л.с.) будет выпускаться на заводе компании совместно с производимым на данный момент атмосферным двигателем 1.6 MPI.

Как отмечается в пресс-релизе немецкой компании, который поступил в "РГ", после запуска проекта максимальная мощность по выпуску ДВС в Калуге возрастет с текущих 150 тысяч моторов до 240 тысяч единиц в год. Это позволит создать до 80 новых рабочих мест.

Напомним, сейчас двигатель 1.4 TSI поставляется из Европы и устанавливается на Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia, Skoda Karoq, Skoda Kodiaq. Этот же мотор получил и Volkswagen Taos, который не так давно представили в России. Старт продаж компактного кроссовера запланирован на лето этого года.

#Volkswagen