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07.06.2021 18:44
Рубрика: Коммерческий транспорт

ГАЗ начал производство новой "ГАЗели" в Турции

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба ГАЗа. Фото: Пресс-служба ГАЗа.
Фото: Пресс-служба ГАЗа.

В турецком городе Сакария стартовало серийное производство новой "ГАЗели NN". Это первый российский легкий коммерческий автомобиль, соответствующий экологическому стандарту "Евро-6".

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Как говорится в пресс-релизе, который поступил в "РГ", выпуск модели начинается с автомобильных шасси полной массой 3,5 т, на которые будут устанавливаться надстройки для различных видов бизнеса.

В дальнейшем в Турции также планируется начать собирать грузовые и грузопассажирские фургоны. В перспективе машины "ГАЗель NN" "Евро-6" будут доступны для российских клиентов.

Автомобили выпускаются с двигателем Cummins F2.8 "Евро-6" мощностью 170 л.с. и максимальным крутящим моментом 360 Н·м. "Газели" комплектуются 6-ступенчатой коробкой передач, новой разработкой "Группы ГАЗ" (ее ресурс составляет 300 000 км).

Напомним, производство "ГАЗели NN" стартовало в России 20 мая.

По экстерьеру "ГАЗель NN" получила светодиодную головную оптику, новый бампер с ПТФ, решетку радиатора с хромированным молдингом, рельефный капот, другие крылья.

По интерьеру автомобиль может похвастать современной передней панелью, измененными дверными картами, иной потолочной консолью, 9-дюймовым тачскрином, оригинальной комбинацией приборов, комфортабельными сиденьями.

Полная гамма двигателей "ГАЗели NN" включает пять агрегатов - это турбодизели Cummins ISF (2,8 л, 149 л.с.) и Volkswagen EA189 (2,0 л, 136 л.с.), а также улучшенный 3,0-литровый УМЗ Evotech в трех исполнениях - бензиновом, пропан-бутановом и метановом. Мощность нового "Эвотека" - до 122 л.с. (у старого объем был 2,7 л, а отдача - 107 л.с.).

Продажи новой "ГАЗели" должны начаться в России летом этого года.

Фото: Пресс-служба ГАЗа.
Фото: Пресс-служба ГАЗа.
#ГАЗ