Производители электронных автокомпонентов получат льготные кредиты

Минпромторг предлагает выдавать льготные займы производителям электронных автокомпонентов. Бизнес сможет рассчитывать на кредиты в размере от 50 миллионов рублей по ставке 1% годовых на срок до 60 месяцев.

"Средства могут быть потрачены на запуск инвестиционных проектов по локализации и импортозамещению узлов и агрегатов для автомобилей и специализированной техники. Займ предоставляется Фондом развития промышленности и может покрывать до 40% бюджета проекта", - рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

После успешной реализации проекта инвестор вправе получить субсидию Минпромторга в объеме привлеченного займа для его погашения. Успешность реализации проекта подтверждается вводом приобретенного оборудования в строй и отгрузкой локализованной продукции как минимум двум не аффилированным друг с другом заказчикам.

"Федеральная поддержка обеспечит финансовый рычаг для запуска проекта и сделает для компаний экономически более целесообразным перенос производственных площадок на территорию России, а не прямой импорт автокомпонентов", - добавил глава Минпромторга.

Ранее АвтоВАЗ объявил о приостановке работы трех сборочных линий из-за нехватки автокомпонентов. Речь идет, в частности, об электронных блоках, содержащих в своем составе чипы, которые закупаются за рубежом.

С проблемой дефицита полупроводников и других автокомпонентов столкнулись многие автопроизводители. Так, General Motors, Toyota Motor, Hyundai Motor были вынуждены приостановить работу некоторых своих заводов или снизить объемы производства.