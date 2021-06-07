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07.06.2021 16:30
Рубрика: Легковые авто

Производители электронных автокомпонентов получат льготные кредиты

Текст: Василий Кошкин
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

Минпромторг предлагает выдавать льготные займы производителям электронных автокомпонентов. Бизнес сможет рассчитывать на кредиты в размере от 50 миллионов рублей по ставке 1% годовых на срок до 60 месяцев.

Фото: Раиса Ибрагимова/ТАСС
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"Средства могут быть потрачены на запуск инвестиционных проектов по локализации и импортозамещению узлов и агрегатов для автомобилей и специализированной техники. Займ предоставляется Фондом развития промышленности и может покрывать до 40% бюджета проекта", - рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

После успешной реализации проекта инвестор вправе получить субсидию Минпромторга в объеме привлеченного займа для его погашения. Успешность реализации проекта подтверждается вводом приобретенного оборудования в строй и отгрузкой локализованной продукции как минимум двум не аффилированным друг с другом заказчикам.

"Федеральная поддержка обеспечит финансовый рычаг для запуска проекта и сделает для компаний экономически более целесообразным перенос производственных площадок на территорию России, а не прямой импорт автокомпонентов", - добавил глава Минпромторга.

Ранее АвтоВАЗ объявил о приостановке работы трех сборочных линий из-за нехватки автокомпонентов. Речь идет, в частности, об электронных блоках, содержащих в своем составе чипы, которые закупаются за рубежом.

С проблемой дефицита полупроводников и других автокомпонентов столкнулись многие автопроизводители. Так, General Motors, Toyota Motor, Hyundai Motor были вынуждены приостановить работу некоторых своих заводов или снизить объемы производства.