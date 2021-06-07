Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала долю наследства

В Рязани в Октябрьском районном суде рассматривается иск гражданской жены Сергея Захарова, погибшего в аварии с Михаилом Ефремовым, к его семье, проживающей в Рязанской области. Женщина претендует на наследство погибшего.

Стерхова Ирина Михайловна подала иск о признании права на наследованное имущество к законной жене и детям погибшего в результате ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова. Она настаивает на включении ее в перечень наследников, поскольку находилась на его иждивении с июля 2019 года и до самого дня смерти гражданского мужа.

Этот иск Ирина Стерхова подала еще в ноябре прошлого года. Как следует из движения дела, прошло несколько предварительных судебных заседаний, рассмотрение по существу началось лишь 30 апреля. Уже дважды судья Юлия Салтовская, рассматривающая дело единолично, объявляла перерыв в процессе. Очередное заседание назначено на 15 июня.

По делу о ДТП, в котором погиб Сергей Захаров, потерпевшими проходили его законная жена, сын и брат, гражданскую жену потерпевшей не признали. "В данном случае у Стерховой практически нет шансов на успех. И крайне жаль, что Маргарите и ее семье снова приходится столкнуться с судебными тяжбами", - цитирует ТАСС юриста Александра Добровинского, представляющего интересы вдовы погибшего Маргариты Захаровой. По словам Добровинского, Стерховой якобы удалось договориться со старшим сыном Виталием о том, что тот признает ее супругой отца. Однако законная жена и младший сын, а также мама Сергея Захарова с этим не согласны, поэтому подруга погибшего подала этот иск в суд, отмечает юрист.