"Урал" показал мотоцикл "Боббер" за миллион рублей

Автор канала на Youtube "Четодел" рассказал о новом мотоцикле "Урал Боббер LE", который был продемонстрирован на выставке "Мотовесна-2021".

Ирбитский мотоциклетный завод выпустил данную модель ограниченным тиражом. Приставка LE и указывает на лимитированную серию. "Боббер" обладает дизайном в стиле спортивных "Ирбит С-51" и "М-52С".

Мотоцикл получил двухцветную окраску, телескопическую вилку, резину Shinko 270 Super Classic WW с белой окантовкой на 18-дюймовых колёсных дисках.

Модель оснащается 750-кубовым 41-сильным оппозитным мотором с воздушным охлаждением и электронным впрыском.

Наконец, блогеру удалось заснять "Урал Боббер LE" и послушать сочный звук выхлопа. Мотоцикл представлен в цвете "Лесной пожар". К слову, "Урал" доступен ещё в двух вариантах окраски - "Синее пламя" и "Белое солнце".

Изначально "Боббер LE" оценивался в 1 080 000 рублей. Но теперь на сайте ИМЗ цена называется только по запросу.

Напомним, в текущем году Ирбитский мотоциклетный завод отмечает 80-летний юбилей. В честь этого события компания предложила любому желающему создать новую версию "Урала". Сегодня в модельный ряд ИМЗ также входит флагманской "Gear Up", "Сити", "Урал Weekender".