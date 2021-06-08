Цеков исключил возможность переговоров США с Россией "с позиции силы"

США вряд ли смогут говорить с Россией с позиции силы, это исключено. Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Так он прокомментировал заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что американский лидер Джо Байден начинает европейское турне, включающее встречу с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, "с позиции силы".

По мнению Цекова, заявление Белого дома "неправильное", пишет РИА Новости. Нельзя вести содержательный разговор с Москвой с выходом на конкретный результат, с позиции силы, подчеркнул он. Представитель Совфеда полагает, что и американский лидер вряд ли захочет вести такой диалог с Путиным. "С нашим президентом вести любой диалог с позиции силы - это исключено", - заключил Цеков.

Напомним, встреча лидеров России и США пройдет 16 июня в Женеве. По словам Владимира Путина, планируется обсудить вопросы двухсторонних отношений. "Я исхожу из того, что мы должны найти пути урегулирования этих отношений, сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне", - отметил президент. Также речь пойдет о стратегической стабильности, урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках, о борьбе с пандемией и о вопросах экологического характера.