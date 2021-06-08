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08.06.2021 17:07
Рубрика: Легковые авто

Ford представил пикап Maverick: он самый компактный и дешевый в линейке

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Модельный ряд Ford в Северной Америке пополнился компактным пикапом Maverick, который меньше модели Ranger. И Maverick стал первым пикапом марки, который оснащён гибридной трансмиссией.

Фото: Пресс-служба Ford.
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Длина нового Maverick составляет 5072 мм, ширина - 1844 мм, высота - 1745 мм, длина грузовой площадки - почти 1372 мм. Отметим, что новинка имеет несущую конструкцию кузова.

В зависимости от силового агрегата максимальная буксировочная способность Ford Maverick составляет 907 или 1814 кг, а грузоподъёмность в независимости от двигателя и трансмиссии равна всего 680 кг.

Фото: Пресс-служба Ford.

Ford Maverick с гибридной силовой установкой оснащён бензиновым двигателем 2,5 литра мощностью 164 л.с., электродвигателем 95 л.с. и крохотной батареей под пассажирским сиденьем. Суммарная отдача агрегатов составляет 194 л.с. Ездить без выхлопов такой гибрид не умеет, но зато впечатляет расходом горючего: 5,9 литра на 100 км в городе.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.
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Также Ford Maverick можно будет купить с двухлитровым турбомотором мощностью 254 л.с., который агрегатируется 8-диапазонной автоматической коробкой передач.

Чем, кроме всего прочего, будет подкупать новый Maverick избалованного клиента в США? Разумеется, ценой. Пикап в базовой версии исполнения стоит 19 995 долларов (1,45 млн рублей), в то время как готовящемуся к выходу Hyundai Santa Cruz прочат прайс в районе 25 тысяч долларов.

Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.
#Ford