Лукашенко ориентирует НОК на популяризацию спорта в Беларуси

Не только состояние военно-промышленного комплекса страны, но и положение в спортивной отрасли Беларуси были во вторник в центре внимания главы государства, информирует его пресс-служба. Президент провел 8 июня рабочую встречу с руководителем Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко.

Прежде всего, белорусский лидер поинтересовался проведением в регионах РБ спортивно-массовых мероприятий, заострив внимание на популяризации спорта в стране. "Наблюдаю за мероприятиями, которые вы проводите с местными органами власти. Вроде неплохо получается. Людей, говорят, очень много присутствует на них", - констатировал он, особо отметив уровень проведения культурно-спортивного фестиваля "Вытокi". Он стал недавно настоящим праздником для жителей Орши и гостей города. А до этого аналогичный фестиваль состоялся в Лиде, на очереди - Кобрин, Мозырь, Бобруйск и Жодино.

Подробно интересовался президент страны и подготовкой к предстоящей летней Олимпиаде. Как доложил глава НОК, белорусскими спортсменами уже завоеваны 98 лицензий. В ближайшее время будет окончательно решен вопрос по составу национальной команды для поездки в Токио.

Но не только спортивная тематика обсуждалась во время встречи, уточняет пресс-служба. Речь шла и о проектах в тех сферах, которые Виктор Лукашенко курировал до избрания президентом НОК. Как отметил глава государства, все они должны оставаться на контроле вплоть до окончательного завершения.

Затрагивался на встрече и вопрос о продолжении взаимодействия со спецподразделениями, которые курировал визави президента, будучи его помощником по национальной безопасности. Здесь речь идет, пояснил Александр Лукашенко, и о бытовых темах, касающихся семей военнослужащих, и об иных возникающих вопросах, которые при необходимости поручено продолжать держать в поле зрения.