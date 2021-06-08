Минтранс предложил убрать с тротуаров электросамокаты тяжелее 35 кг

Минтранс предлагает запретить использовать электросамокаты тяжелее 35 кг на тротуарах. Поправки будут внесены в ПДД. Об этом заявил замглавы департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта минтранса Владимир Луговенко.

В 2020 году в Москве произошло 156 ДТП с участием самокатов и моноколес, что на 66 процентов выше показателей 2019 года. Фото: Сергей Михеев

"Что нового, по сравнению с тем, что было, - это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ (средства индивидуальной мобильности) для совместного использования с пешеходами до 35 кг", - заявил он на площадке Общероссийского народного фронта.

По его словам, в разработке новых правил участвуют сотрудники МВД. "Мы согласились с позицией МВД о том, что, как это и сегодня, как это и было 60 лет назад, обыкновенный самокат - это пешеход. То есть мы эту норму оставляем как таковую и регулируем только средства, оснащенные двигателем", - пояснил Луговенко (цитата по ТАСС). Проект поправок в ПДД разрабатывается на протяжении двух лет и сейчас, по словам Луговенко, находится на финальной стадии. Ранее власти Москвы предложили разработать новые правила для регулирования движения самокатов. Причиной стали участившиеся случаи дорожно-транспортных происшествий с участием этого вида транспорта.

По данным столичного ЦОДД, в 2020 году в Москве произошло 156 ДТП с участием самокатов и моноколес, что на 66% выше показателей 2019 года. "В эти ДТП попадают и дети. Поэтому мы подготовили пакет предложений, которые позволят регулировать движение электросамокатов в городе", - отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

На проезжей части электросамокат будет регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока. Кроме того, власти намерены ограничить скорость прокатных средств передвижения до 15 км/ч.

"Любой самокат, который используется в городе, небезопасен для самого пользователя, если он передвигается со скоростью больше 25 км/ч. Это небезопасно исходя из радиуса колес и того, что все-таки человек на электрическом самокате не использует никакие средства индивидуальной защиты, как например, водитель мотоцикла", - добавил Ликсутов.

По действующим правилам, пользователи электросамокатов, моноколес и прочих СИМ приравнены к пешеходам, если мощность электродвигателя менее 250 ватт, если более - то к водителям мопедов.