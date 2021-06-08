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08.06.2021 11:01
Рубрика: Легковые авто

Новая Hyundai Creta будет копией Tucson

Текст: Константин Руссов
Фото: www.indianautosblog.com Фото: www.indianautosblog.com
Фото: www.indianautosblog.com

Hyundai ix25, который позднее для некоторых рынков переименован в Creta, предлагается в Китае с 2019 года, и в ближайшее время кроссовер должен претерпеть рестайлинг. Ожидается, что дизайнеры будут вдохновляться новым Tucson, сообщает Indianautosblog.com.

Фото: Сергей Цицилин
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Для начала напомним, что в России всё ещё продаётся Creta первого поколения, и только этим летом компания выпустит вторую генерацию - ту, для которой сейчас Hyundai на других рынках готовит рестайлинг в стиле Tucson.

О том, что Creta создаётся по мотивам старшей модели, можно судить по "шпионским" снимкам кроссовера, который в массивном камуфляже был сфотографирован на днях в Южной Корее.

Ожидается, что рестайлинг окажется масштабным для фронтальной части, которая получит пересмотренные дневные ходовые огни, переходящие в решётку радиатора. Фары могут сохранить свою форму и лишь измениться с точки зрения технической архитектуры.

Внутренняя отделка сильных изменений не претерпит, но могут появиться продвинутые для сегмента опции, такие как проекционный дисплей, камера кругового обзора.

Обновлённая Hyundai Creta второй генерации, скорее всего, дебютирует в 2022 году.

#Hyundai