Новая Hyundai Creta для России: стала известна дата премьеры

Прототипы нового поколения Hyundai Creta все чаще можно встретить на российских дорогах. А это значит, что совсем скоро корейский бестселлер в сегменте SUV будет представлен официально.

В пресс-службе Hyundai "Российской газете" рассказали о том, что презентация следующей генерации модели состоится в Санкт-Петербурге 15-16 июня. Так что уже летом россияне смогут купить новую Creta.

Ранее, напомним, управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев заявил, что "наша Creta будет совершенно уникального дизайна".

"Она будет отличаться. Мы постарались сделать так, чтобы она максимально понравилась именно российским потребителям", - заявил топ-менеджер.

Российская версия Hyundai Creta получит рельефные сдвоенные выштамповки вдоль борта, которых нет у аналогичных автомобилей, продающихся в других странах.

Моторная гамма, скорее всего, останется прежней: бензиновые двигатели объёмом 1.6 (121 и 123 л.с.) и 2.0 (149л.с.), спаренные с 6-ступенчатыми "механикой" и "автоматом".

Нынешняя Hyundai Creta в России обновилась весной 2020 года, получив оригинальную решётку радиатора и новые 16-дюймовые легкосплавные колесные диски. Сегодня модель стоит от 1 127 000 до 1 627 000 рублей. Кроссовер возглавляет список самых продаваемых SUV в России.