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08.06.2021 08:32
Рубрика: Легковые авто

Новый Kia Sportage: официальные фото салона и внешности

Текст: Константин Руссов
Компания Kia рассекретила внешность и салон нового Sportage. Мировые продажи пятого поколения кроссовера начнутся в конце 2021 года.
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Дизайн нового Sportage создавался усилиями нескольких дизайн-центров марки, расположенными в Китае, США, Германии и Южной Корее.

Фото: Пресс-служба Kia.
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С чем связана такая коллаборация усилий, не объясняется, но, скорее всего, в компании хотели угодить клиентам всех основных рынков.

Фронтальная часть - решётка радиатора (кстати, это "тигриный нос", но чуть переосмысленный) образует одно целое с оптикой, а разграничением элементов служат бумерангообразные дневные ходовые огни. Дизайн бампера намеренно сделали предельно простым: уравновесили таким образом высокотехнологичную часть над ним.

В компании говорят, что новый Sportage похож на фастбек, что неудивительно: после Kia K5 этот тип кузова как-то особенно приглянулся корейцам. Налицо - сходство "кормы" с новым Kia EV6.

Для новинки сразу анонсирована версия X-Line, которая отличается дизайном бамперов, боковых молдингов и наличием рейлингов. Различия в салоне объяснили на словах: другие цвета отделки, прострочка и вставки под чёрное дерево.

Фото: Пресс-служба Kia.

Интерьер нового Sportage показали в обычной комплектации. Секретом не было, что кроссовер получит изогнутую панель, состоящую из экранов цифровой приборки и мультимедийной системы.

Фото: Сергей Цицилин
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На центральном тоннеле расположились слот для беспроводной зарядки, селекторы трансмиссии и выбора режимов работы электронных помощников, кнопки управления подогревом и вентиляцией сидений.

Ожидается, что на домашнем рынке продажи Kia Sportage пятого поколения начнутся в следующем месяце. Цены и подробности пока не объявлены.

Напомним, в России по итогам мая 2021 года было продано 2084 единицы модели: Kia Sportage занимает восьмую строчку самых популярных SUV. Цены на текущее поколение кроссовера начинаются от 1 794 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia