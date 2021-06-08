Появился тизер боевика с Мэри Элизабет Уинстэд "Кейт"

Netflix показал первый тизер боевика с Мэри Элизабет Уинстэд ("Скотт Пилигрим против всех", "Фарго", "Кловерфилд, 10", "Хищные птицы") "Кейт" (Kate).

36-летняя Уинстэд сыграла киллершу, у которой есть ровно 24 часа для того, чтобы учинить репрессии своим врагам. Ограничения же вызваны тем, что в крови героини течет яд, который убьет женщину за сутки. Плюс ситуацию усложняет то, что у киллерши неожиданно возникает связь с дочерью одной из ее старых жертв.

Режиссер - француз, номинант премии "Оскар" Седрик Николя-Троян ("Белоснежка и охотник 2"). Сценарий написал Умар Алим ("Спасение" с Уиллисом).

В других ролях: Вуди Харрельсон, Таданобу Асано, Михиль Хаусман, Элисия Ротару ("Сверхъестественное"), Мияви ("Конг: Остров черепа", "Малефисента: Владычица тьмы"), Дзюн Кунимура ("Круто сваренные", "Убить Билла").

Премьера - 10 сентября.