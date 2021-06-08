Новости

Умер актер из "Твин Пикс" и "Баек из склепа" Кларенс Уильямс III 13:45
Дженсен Эклс примерил костюм Солдатика для сериала "Пацаны" 12:55
Царьпанк-фэнтези "Тень и кость" продлено на второй сезон 12:21
Вышел трейлер криминальной драмы Содерберга "Без резких движений" 11:57
Ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов госпитализирован с COVID 11:34

Появился тизер боевика с Мэри Элизабет Уинстэд "Кейт"

Новости
    08.06.2021, 13:20
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Netflix показал первый тизер боевика с Мэри Элизабет Уинстэд ("Скотт Пилигрим против всех", "Фарго", "Кловерфилд, 10", "Хищные птицы") "Кейт" (Kate).

Фото: youtube.com
Вышел трейлер криминальной драмы Содерберга "Без резких движений"

36-летняя Уинстэд сыграла киллершу, у которой есть ровно 24 часа для того, чтобы учинить репрессии своим врагам. Ограничения же вызваны тем, что в крови героини течет яд, который убьет женщину за сутки. Плюс ситуацию усложняет то, что у киллерши неожиданно возникает связь с дочерью одной из ее старых жертв.

Режиссер - француз, номинант премии "Оскар" Седрик Николя-Троян ("Белоснежка и охотник 2"). Сценарий написал Умар Алим ("Спасение" с Уиллисом).

В других ролях: Вуди Харрельсон, Таданобу Асано, Михиль Хаусман, Элисия Ротару ("Сверхъестественное"), Мияви ("Конг: Остров черепа", "Малефисента: Владычица тьмы"), Дзюн Кунимура ("Круто сваренные", "Убить Билла").

Премьера - 10 сентября.

Новости

Вышел международный трейлер "Петровых в гриппе" Серебренникова 07.06.2021
Вышел трейлер драмы с Тимом Ротом и Мией Васиковской "Остров Бергмана" 07.06.2021
Звезда "Папиных дочек" Мельникова развелась с актером Смольяниновым 07.06.2021
Умерла звезда индийского кино Суреха 07.06.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
У "Хозяина морей" 2003 года с Расселом Кроу появится приквел-ремейк 07.06.2021
У спин-оффа "Тихого места" появилась дата премьеры 07.06.2021
Начинаются съемки "Индианы Джонса 5" с 78-летним Харрисоном Фордом 07.06.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com
Локи бьют по лицу и заставляют работать в новом видео 06.06.2021
Вышел трейлер хоррора от создателей "Пищеблока" "Ледяной демон" 06.06.2021
Вышел трейлер "Щенячьего патруля" с Ким Кардашьян 05.06.2021
⧣ Netflix
Фото: youtube.com
Вышел трейлер исландского сериала ужасов "Катла" 29.05.2021
Ходченкова сыграет Анну Каренину в первом российском проекте Netflix 26.05.2021
У "Губки Боба" появится игровой спин-офф про подводную белку Сэнди 21.05.2021