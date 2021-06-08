Кириенко назвал строительство БРЕСТа прорывом в новую эру энергетики

Россия становится первой в мире страной, которая добилась замкнутого ядерного топливного цикла, отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета "Росатома" Сергей Кириенко.

Во вторник в Томской области началось строительство первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300.

"Прорыв действительно случился. Свершилось то, к чему мы долгое время готовились, над чем трудились, о чем мечтали: Россия становится первой в мире страной, которая добилась замкнутого ядерного топливного цикла", - отмечается в приветствии Кириенко к участникам и гостям церемонии открытия, которое зачитал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Представитель Кремля отметил, что это означает "переход к бесконечно возобновляемой ресурсной базе чистой и безопасной энергетики". По его словам, замкнутый ядерный топливный цикл не зря сравнивают с "философским камнем" или "вечным двигателем" энергетики.