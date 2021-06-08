На Кубани закончили расследовать дело о вандализме на "Малой Земле"

Следователи передадут уголовное дело против мужчины, которого обвиняют в повреждении мемориала "Памятное место высадки десанта 4 февраля 1943 года на Малой Земле", которое является объектом культурного наследия федерального значения. Как сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю, обвиняемый в ходе следствия признал свою вину.

- Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего приезжего из Воронежа, обвиняемого в повреждении мемориального комплекса "Малая Земля", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Пока шло расследование, обвиняемый находился под стражей, эта мера пресечения пока сохраняется. Сейчас вся доказательная база против мужчины собрана, утверждено обвинительное заключение.

В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что прокурор города Новороссийска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу и оно направлено в Октябрьский районный суд города-героя для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратура собирается взыскать с обвиняемого сумму на возмещение материального ущерба, но сумма не уточняется.

Как сообщалось ранее, 21-летний мужчина из Воронежа 22 мая в состоянии алкогольного опьянения ходил по мемориалу без одежды и бросал в него стеклянные бутылки. Его девушка снимала происходящее на видео, а затем его выложили в интернет. Запись вызвала бурю негодования у жителей Новороссийска и других россиян. 23 мая полиция задержала подозреваемых. На время следствия туриста-вандала заключили под стражу.