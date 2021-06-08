На Кубани закончили расследовать дело о вандализме на "Малой Земле"

Новости

Матвиенко: Государство должно больше заботиться о своих соцработниках 13:49
В Смоленске из-за шалости детей сгорели грузовик "ЗИЛ" и сарай 13:47
Умер актер из "Твин Пикс" и "Баек из склепа" Кларенс Уильямс III 13:45
Названы самые оживленные дороги Москвы 13:44
Эколог подсчитал сумму экосбора за утилизацию товаров и упаковки 13:36
Частных детективов планируют наказывать за нарушение тайны переписки 13:30
В Сочи открылась выставка работ Фаберже 13:29
В РФ предложили расширить перечень документов для оформления "ипотечных каникул" 13:22
Дума во II чтении обязала банки сообщать гарантированный доход вкладов 13:21
Появился тизер боевика с Мэри Элизабет Уинстэд "Кейт" 13:20
На Москву идут грозовая буря и сильный дождь 13:16
Эндокринологи поддержали идею Румянцева о двукратном увеличении финансирования медицины 13:16
В Ингушетии подростка задержали за кражу денег из мечети 13:10
Forbes назвал самые прибыльные российские компании 13:05
Газзаев: Сборная России по футболу должна дойти до полуфинала Евро-2020 12:57
Госдума ужесточает наказание за неоднократное вождение в пьяном виде 12:56
Минздрав рассказал, как искусственный интеллект поможет ставить диагнозы 12:55
В Екатеринбурге сгорела машина из-за подожженного тополиного пуха 12:54
В Минске готовятся к Форуму регионов Беларуси и России 12:45
Каршеринг "Яндекс. Драйв" ввел профили водителей 12:27
Спрос на премиальные новостройки в Москве вырос в полтора раза 12:26
Экс-солист "Агаты Кристи" дал "пьяный" концерт под Владимиром 12:24
Царьпанк-фэнтези "Тень и кость" продлено на второй сезон 12:21
Работников судебного аппарата обяжут носить форму 12:15
Вышел трейлер криминальной драмы Содерберга "Без резких движений" 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
08.06.2021 12:27
Рубрика: Происшествия

На Кубани закончили расследовать дело о вандализме на "Малой Земле"

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Памятное место высадки десанта 4 февраля 1943 года на Малой Земле Фото: Владимир Аносов/РГ Памятное место высадки десанта 4 февраля 1943 года на Малой Земле Фото: Владимир Аносов/РГ
Памятное место высадки десанта 4 февраля 1943 года на Малой Земле Фото: Владимир Аносов/РГ

Следователи передадут уголовное дело против мужчины, которого обвиняют в повреждении мемориала "Памятное место высадки десанта 4 февраля 1943 года на Малой Земле", которое является объектом культурного наследия федерального значения. Как сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю, обвиняемый в ходе следствия признал свою вину.

Фото: УМВД России по городу Севастополю
В Севастополе вандалы расписали стену у Памятника затопленным кораблям

- Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего приезжего из Воронежа, обвиняемого в повреждении мемориального комплекса "Малая Земля", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Пока шло расследование, обвиняемый находился под стражей, эта мера пресечения пока сохраняется. Сейчас вся доказательная база против мужчины собрана, утверждено обвинительное заключение.

В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что прокурор города Новороссийска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу и оно направлено в Октябрьский районный суд города-героя для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратура собирается взыскать с обвиняемого сумму на возмещение материального ущерба, но сумма не уточняется.

Как сообщалось ранее, 21-летний мужчина из Воронежа 22 мая в состоянии алкогольного опьянения ходил по мемориалу без одежды и бросал в него стеклянные бутылки. Его девушка снимала происходящее на видео, а затем его выложили в интернет. Запись вызвала бурю негодования у жителей Новороссийска и других россиян. 23 мая полиция задержала подозреваемых. На время следствия туриста-вандала заключили под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин призвал извлечь уроки из пандемии коронавируса
Для российских школьников введут цифровые профили
Госдума обратилась к ЕС по поводу исключения русских из коренных народов Украины
В РФ предложили расширить перечень документов для оформления "ипотечных каникул"
Axios: В Киеве неверно истолковали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества
В регионах потребовали провести проверку аттракционов