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08.06.2021 12:00
Рубрика: Российский автопром

УАЗ "Патриот" начал поступать в полицию Ирана

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Soroush Diesel. Фото: Пресс-служба Soroush Diesel.
Фото: Пресс-служба Soroush Diesel.

Российский УАЗ "Пикап" начали использовать в полиции Ирана - первые такие машины появились в портовом городе Чехбехар на юге страны.

Кузов пикапа раскрашен в фирменную бело-зеленую ливрею иранской полиции и укомплектован спецоборудованием, в том числе проблесковыми маячками на крыше. Внедорожник под требования полиции переоснастил дистрибьютор УАЗа в этой стране - фирма Soroush Diesel.

Напомним, УАЗы моделей "Патриот" и "Пикап" начали продавать в этой восточной стране с весны 2021 года.

По спецификации они не отличаются от аналогичных моделей для внутреннего российского рынка, то есть оснащаются 149-сильным бензиновым мотором ZMZ Pro, 5-ступенчатой МКП Dymos и подключаемым полным приводом. Автоматическая коробка передач Punch Powerglide 6L50 иранцам пока не предлагается.

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#УАЗ