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08.06.2021 21:35
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали утвержденный приговор Младичу политизированным

Международное правосудие нельзя использовать для расправы над неугодными Западу лидерами. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя утверждение пожизненного приговора бывшему командующему боснийских сербов генералу Ратко Младичу.

Напомним, во вторник, 8 июня, Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге утвердила приговор Младичу, вынесенный в ноябре 2017 года.

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Панина назвала это решение политизированным, поскольку Гаагский трибунал уже давно объявляет именно сербов главными виновниками военных преступлений на Балканах в 1995 году, оставляя без наказания действия других участников конфликта.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) "в своей работе всегда руководствовался не правовыми критериями, а политическими установками". "Не случайно 70 процентов обвиняемых и осужденных этим органом - это сербы", - отметила Панина, которую цитирует РИА Новости.

По ее мнению, "деятельность МТБЮ и его "дочерней структуры", МОМУТ, вызывает очень много вопросов", в связи с чем ее должны тщательно проанализировать юристы, в том числе из России.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Международные организации Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) Суд над Ратко Младичем

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