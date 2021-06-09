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09.06.2021 12:03
Рубрика: ПДД

Автоэксперт оценил идею снизить скорость движения в городах

Текст: Юрий Зубко
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ГИБДД поддерживает инициативу снижения скорости на улицах городов с 60 км/ч до 30 км/ч, но отмечает, что делать это надо индивидуально и обоснованно для каждой улицы. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников специально для "Российской газеты" оценил возможные нововведения.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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"Учитывая количество заявлений и новостей по теме снижения скоростного порога, можно сказать, что сегодня в информационном поле разразилось настоящее противостояние, у каждой из сторон которого есть свои аргументы.

С одной стороны, есть все основания полагать, что бесконтрольная установка камер со снижением порога применяемости нарушения - очевидная попытка, в первую очередь, наполнить бюджеты, с другой стороны, проблема безопасности на дорогах и порой неадекватного поведения автовладельцев никуда не делась.

И, в общем-то, впервые со стороны ответственных лиц прозвучало заявление, в котором есть попытка выдержать некий компромисс в принятии решения, а именно слова о том, что к правоприменительной практике нужно подходить "индивидуально и обоснованно". То есть, разрабатывать регламент, в том числе скоростной, для каждой конкретной улицы. Кто и как его будет разрабатывать и потом контролировать - отдельный вопрос.

На самом деле подобная практика достаточно часто применяется в регионах без каких бы то ни было ожиданий федеральных законов. Например, в Петрозаводске после нескольких громких аварий (в том числе со смертельным исходом) на опасных улицах были повсеместно установлены знаки "40", а для особо непонятливых уложены и "лежачие полицейские". Результат оправдал ожидания, хотя и не всем это понравилось.

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С другой стороны, в мегаполисах на прямых и длинных четырехполосных магистралях, очевидно, что установка ограничений мгновенно приведет к коллапсу.

Во всем этом остается еще и такой немаловажный фактор как исполнительность на местах. Порой федеральные реформы на муниципальном уровне воспринимаются как полный карт-бланш на применение любых действий, что в корне противоречит изначальной задумке. Как сделать так, чтобы ответственные лица в принятии решений действовали с лозунгом "Не навреди!", пока понять сложно", - отметил эксперт.