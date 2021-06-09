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09.06.2021 05:29
Рубрика: ПДД

В ГИБДД прокомментировали идею снизить скорость движения в городах

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Госавтоинспекция поддерживает инициативу снижения скорости на улицах городов и населенных пунктов с 60 до 30 километров в час. Об этом сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Он отметил, что снижать скорость надо индивидуально и обоснованно для каждой улицы, а для этого потребуется масштабная ревизия ревизия дорожных сетей. "Ограничения должны быть логичными, - цитирует Митрошина ТАСС. - Если на скоростной магистрали со 130 км/ч сделать 30 км/ч, то понятно - это бред и никто это не будет исполнять. Полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти, а ГИБДД только занимается контролем".

Ранее сообщалось, что в России появится новый способ фиксации скорости при помощи камер. Разработчики комплексов предложили использовать динамические дорожные знаки, а нарушения контролировать автоматически. Новые знаки в зависимости от изменения погодных условий позволят скорректировать информацию для водителей об ограничениях скоростного режима.