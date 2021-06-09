BMW сократит производство из-за дефицита микросхем

Одна из крупнейших автокомпаний мира - BMW - намерена сократить производство в Баварии из-за острого дефицита комплектующих, в частности микросхем.

Вторая смена работы персонала будет отменена со следующей недели на заводе в Дингольфинге. Сейчас здесь трудятся около 17 тысяч человек, и пока неясно, сколько именно работников пострадают из-за сокращения объемов работ.

"На данный момент ощущается дефицит микросхем для комплектующих, которые необходимы при производстве большой серии автомобилей BMW", - заявил агентству DPA пресс-секретарь BMW.

Ранее по тем же причинам BMW приостанавливала производства в британском Оксфорде и немецком Регенсбурге, напоминает ТАСС.

Как сообщала "РГ", дефицит микросхем сильно ударил по многим мировым автомобилестроителям и способствовал появлению необычного феномена в ряде стран. Цены на некоторые наиболее популярные модели на вторичном рынке стали превышать стоимость новых авто, поскольку их просто нет в продаже.