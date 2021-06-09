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09.06.2021 04:36
Рубрика: В мире

Богатейших американцев СМИ уличили в уходе от налогов

Публикация порталом ProPublica данных о размере уплачиваемого американскими миллиардерами подоходного налога привела к призывам ввести налог на богатство и стала объектом расследования со стороны Налогового управления США.

Фото: AFP/Olivier DOULIERY
Трамп опроверг сообщения прессы о том, что он 10 лет не платил налоги

Известный своими журналистскими расследованиями портал сообщил, что богатейшие люди США, в том числе Баффет, Безос и Маск, платили значительно меньший налог на прибыль, чем должны были по общим правилам.

По данным журналистов, с 2014 по 2018 год основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заработал 13,9 миллиарда долларов и заплатил 455 миллионов налога. Эквивалент налоговой ставки, таким образом, составил всего 3,27%, пишет ТАСС. Своеобразный рекорд минимальной "налоговой ставки" установил 90-летний Уоррен Баффет. Его состояние выросло на 24,3 миллиарда долларов, при этом он отчитался о доходе в 125 миллионов долларов и заплатил $23,7 миллиона налога (0,1% от суммы, на которую выросло его состояние).

Согласно налоговому законодательству США, рост стоимости активов не считается доходом до тех пор, пока те не были проданы. В совокупности с приемами оптимизации налогов это позволило миллиардерам платить налоги по значительно меньшей ставке, чем типичная американская семья, отметили в ProPublica.

В мире США

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