Миллиардеры мира за 2020 год разбогатели на 1,9 триллиона долларов

В этом году миллиардеры разбогатели на 1,9 триллиона долларов. По сравнение с прошлым годом их состояние увеличилось на 20 процентов. Теперь в распоряжении самых богатых людей мира 11,4 триллиона долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на журнал Forbes.

Больше всего повезло американскому бизнесмену и инженеру Илону Маску. Глава компаний Tesla и SpaceX за минувшие 12 месяцев заработал 110 миллиардов долларов и занял вторую строчку рейтинга. Лидирует в рейтинге глава Amazon Джефф Безос (182 миллиарда долларов). Билл Гейтс находится на втором местье, его капитал оценивается в 127,7 миллиарда долларов.