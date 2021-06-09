В Беларуси инициативу введения профильной педагогической подготовки в 10-11-х классах с целью поиска, отбора, привлечения хорошо обученных, мотивированных на выбор специальности абитуриентов, которые имеют осознанный и устойчивый интерес к данной деятельности, в 2014 году озвучил ведущий профильный вуз страны - Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. Идея нашла поддержку на уровне Главы государства, и в 2015/2016 учебном году педагогические классы и группы открыли во всех регионах страны.
- Сегодня, спустя почти шесть лет работы педагогических классов, мы можем констатировать, что их количество увеличилось более чем в четыре раза, - рассказывает ректор БГПУ Александр Жук. - Ежегодно в стране формируется более 450 таких классов и групп, в которых обучаются в среднем 4200 молодых людей. Я убежден, что введение педагогического профиля в старших классах стало ключевым фактором, существенно изменившим ситуацию с контингентом поступающих на педспециальности в нашей стране.
В педагогических классах старшеклассники изучают будущие профильные учебные предметы (математика, физика, химия, биология, история и др.) на повышенном уровне, осваивают программу факультативных занятий "Введение в педагогическую профессию" (она включает два педагогических и два психологических модуля, всего 140 часов), участвуют в разнообразных педагогических пробах - проводят фрагменты уроков, помогают учителям в организации внеклассных дел, работают в школьных лагерях вожатыми и т.д. Кроме того, ребята на протяжении двух лет создают портфолио "Я - педагог".
С учетом новаций в школьном обучении были изменены правила приема в вузы Беларуси. Государством предусмотрено льготное (без экзаменов) поступление на педагогические специальности во всех вузах страны. Особый порядок приема, в частности, предполагает освоение в школах профильного факультатива, наличие отметок не ниже 7 баллов по всем предметам в аттестате (по десятибалльной системе), а по предметам вступительных испытаний в вузе - не ниже 8, получение развернутой характеристики-рекомендации педсовета учреждения образования, заверенной в районном управлении по образованию, положительные результаты собеседования в выбранном вузе. После получения высшего образования нужно будет также отработать по распределению не менее пяти лет. Где именно предстоит трудиться молодому специалисту, решает специальная комиссия в вузе.
- Мы ежегодно проводим анкетирование учащихся и преподавателей в педагогических классах, - делится результатами наблюдений за образовательным процессом Александр Жук. - И видим, что помимо мотивации на профессию в целом обучение в таких классах способствует формированию у молодого поколения психологической и педагогической грамотности. В такой образовательной среде гораздо легче формируются жизненно необходимые качества: коммуникативные и ораторские навыки, эмоциональный интеллект, способность работать в команде, строить и поддерживать конструктивные межличностные отношения, управлять конфликтами, уверенность в себе, стрессоустойчивость.
В создании системы педагогической профилизации образовательного процесса в БГПУ пошли еще дальше: сегодня в 16 школах страны в инновационном режиме работает модель допрофильной педагогической подготовки. Речь идет о комплексе факультативных занятий для учащихся 5-9-х классов, содержание которых направлено на развитие у школьников интереса к педагогической деятельности, выявление представлений о собственных интересах и возможностях, приобретение первоначального педагогического опыта и формирование осознанной внутренней мотивации к выбору педагогического профиля в старших классах.
- Одно из важных свидетельств того, что система ориентации на педагогическую профессию эффективно работает, - результаты приемных кампаний 2017-2020 годов, - отмечает ректор БГПУ. - К нам поступают хорошо успевающие, сознательно выбирающие педспециальности выпускники: медалисты, краснодипломники. Все больше юношей: физико-математический и исторический факультеты - более 40 процентов первокурсников, факультет физического воспитания - более 60 процентов. В то же время высшее педагогическое образование идут получать лишь те, кто полностью уверен в своих силах.