Как белорусский опыт поможет России при создании педклассов

Министерство просвещения России подготовило программу модернизации педагогических вузов, в соответствии с которой подготовку будущих учителей планируется начинать еще со школы. Со следующего года по всей стране предполагается открыть пять тысяч профильных классов. Ранее глава ведомства Сергей Кравцов говорил, что при реорганизации процесса подготовки педагогических кадров Россия будет использовать опыт Беларуси, где собственная система существует не первый год и показала высокую эффективность. Наш корреспондент поинтересовался, как эта система работает.

В Беларуси инициативу введения профильной педагогической подготовки в 10-11-х классах с целью поиска, отбора, привлечения хорошо обученных, мотивированных на выбор специальности абитуриентов, которые имеют осознанный и устойчивый интерес к данной деятельности, в 2014 году озвучил ведущий профильный вуз страны - Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. Идея нашла поддержку на уровне Главы государства, и в 2015/2016 учебном году педагогические классы и группы открыли во всех регионах страны.

- Сегодня, спустя почти шесть лет работы педагогических классов, мы можем констатировать, что их количество увеличилось более чем в четыре раза, - рассказывает ректор БГПУ Александр Жук. - Ежегодно в стране формируется более 450 таких классов и групп, в которых обучаются в среднем 4200 молодых людей. Я убежден, что введение педагогического профиля в старших классах стало ключевым фактором, существенно изменившим ситуацию с контингентом поступающих на педспециальности в нашей стране.

В педагогических классах старшеклассники изучают будущие профильные учебные предметы (математика, физика, химия, биология, история и др.) на повышенном уровне, осваивают программу факультативных занятий "Введение в педагогическую профессию" (она включает два педагогических и два психологических модуля, всего 140 часов), участвуют в разнообразных педагогических пробах - проводят фрагменты уроков, помогают учителям в организации внеклассных дел, работают в школьных лагерях вожатыми и т.д. Кроме того, ребята на протяжении двух лет создают портфолио "Я - педагог".

С учетом новаций в школьном обучении были изменены правила приема в вузы Беларуси. Государством предусмотрено льготное (без экзаменов) поступление на педагогические специальности во всех вузах страны. Особый порядок приема, в частности, предполагает освоение в школах профильного факультатива, наличие отметок не ниже 7 баллов по всем предметам в аттестате (по десятибалльной системе), а по предметам вступительных испытаний в вузе - не ниже 8, получение развернутой характеристики-рекомендации педсовета учреждения образования, заверенной в районном управлении по образованию, положительные результаты собеседования в выбранном вузе. После получения высшего образования нужно будет также отработать по распределению не менее пяти лет. Где именно предстоит трудиться молодому специалисту, решает специальная комиссия в вузе.

В Беларуси предусмотрено поступление без экзаменов на педагогические специальности во всех вузах страны

- Мы ежегодно проводим анкетирование учащихся и преподавателей в педагогических классах, - делится результатами наблюдений за образовательным процессом Александр Жук. - И видим, что помимо мотивации на профессию в целом обучение в таких классах способствует формированию у молодого поколения психологической и педагогической грамотности. В такой образовательной среде гораздо легче формируются жизненно необходимые качества: коммуникативные и ораторские навыки, эмоциональный интеллект, способность работать в команде, строить и поддерживать конструктивные межличностные отношения, управлять конфликтами, уверенность в себе, стрессоустойчивость.

В создании системы педагогической профилизации образовательного процесса в БГПУ пошли еще дальше: сегодня в 16 школах страны в инновационном режиме работает модель допрофильной педагогической подготовки. Речь идет о комплексе факультативных занятий для учащихся 5-9-х классов, содержание которых направлено на развитие у школьников интереса к педагогической деятельности, выявление представлений о собственных интересах и возможностях, приобретение первоначального педагогического опыта и формирование осознанной внутренней мотивации к выбору педагогического профиля в старших классах.

- Одно из важных свидетельств того, что система ориентации на педагогическую профессию эффективно работает, - результаты приемных кампаний 2017-2020 годов, - отмечает ректор БГПУ. - К нам поступают хорошо успевающие, сознательно выбирающие педспециальности выпускники: медалисты, краснодипломники. Все больше юношей: физико-математический и исторический факультеты - более 40 процентов первокурсников, факультет физического воспитания - более 60 процентов. В то же время высшее педагогическое образование идут получать лишь те, кто полностью уверен в своих силах.