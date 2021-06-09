Новые BMW X3 и X4 не изуродовали огромными "ноздрями". Цены для России

BMW представила рестайлинговые варианты X3 и X4, вместе с которыми дебютировали и "заряженные" модификации кроссоверов M Competition.

BMW каким-то образом победила в себе тягу к огромным "ноздрям" решётки радиатора. Скорее всего, посчитали такую метаморфозу слишком дорогой для промежуточного рестайлинга. Тем не менее, "гриль" всё-таки чуть вырос в размерах. Кроссоверы обзавелись более узкой оптикой (высота уменьшена на 10 мм), которая у X3 в стандартной комплектации светодиодная, а у кросс-купе X4 - матричная. Для обоих за доплату доступны лазерные фары с дальностью освещения до 650 метров.

Также модели получили другие бамперами с "клыками", иное оформление выхлопной системы и фонари с пересмотренной графикой.

Фото: Пресс-служба BMW.

По части салона изменения тоже есть: центральная консоль кроссоверов повторяет BMW 3 Series и 4 Series. Теперь в стандартной версии BMW X3 и X4 оснащаются мультимедиа с дисплеем 10.25 дюйма. Опционально предлагается устройство с увеличенным до 12.3 дюйма экраном, цифровая приборная панель, проекционный дисплей, аудиосистемы Hi-Fi и Harman/Kardon Surround Sound.

Моторная гамма для российского рынка следующая: версии xDrive20i оснащены двухлитровой бензиновой "турбочетвёркой" мощностью 184 л.с., на xDrive30i её отдача составляет 249 л.с., модификации M40i укомплектованы рядной "шестёркой" мощностью 387 л.с.

BMW X3 Фото: Пресс-служба BMW.

Линейка дизелей представлена агрегатами мощностью 190 и 249 л.с.

Во всех комплектациях автомобили оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Фото: Пресс-служба BMW.

Цены на обновлённый BMW X4 начинаются от 4 340 000 рублей, на BMW X4 - от 4 660 000 рублей. Приём заказов уже начался, но клиенты не получат свои автомобили раньше осени, так как старт производства запланирован на август.

Фото: Пресс-служба BMW.

Линейка двигателей X3 и X4 для Европы отличается от российской не только мощностными показателями в некоторых случаях, но и тем, что европейские кроссоверы во всех комплектациях - мягкие гибриды, оснащённые 48-вольтным стартер-генератором.

Также за рубежом доступен плагин-гибридный BMW X3 xDrive30e мощностью 291 л.с. с функцией кратковременного буста за счёт возможностей электрического двигателя и запасом хода на электричестве до 50 км.

Вместе с обычными BMW X3 и X4 дебютировали из "заряженные" версии M Competition, которые укомплектованы самой мощной рядной "шестёркой" в арсенале компании: её отдача составляет 510 л.с. Крутящий момент увеличили на 50 Нм - до 650 Нм.

До 100 км/ч BMW X3 M Competition и X4 M Competition разгоняются теперь на три десятые секунды быстрее - за 3.8 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 285 км/ч.

Относительно появления "заряженных" BMW X3 и X4 в России пока ничего не сообщается.