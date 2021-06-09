Новый Toyota Land Cruiser 300: не внедорожник, а вседорожник

Премьера года, премьера десятилетия - дебют нового Toyota Land Cruiser 300 можно назвать как угодно, но это действительно большое событие для автомобильного рынка. И знаковое для нас - ведь именно Россия является номером один по продажам Land Cruiser в Европе. "РГ" была одной из первых, кто сумел познакомиться с новой "трехсоткой" еще до премьеры.

Сохранить внешность Land Cruiser 300 в тайне у японской компании не получилось - первые фото, которые полностью раскрыли дизайн внедорожника, опубликовали еще в апреле - постарались арабские "шпионы", которые подловили автомобили на стоянке. Так что повторим то, что все и так уже видели: автомобиль сохранил узнаваемый рельеф капота, но новая оптика все же потребовала изменения штампов крыльев. Светодиодные фары заузились.

Решетка радиатора значительно выросла в размерах. Она получила массивное хромированное обрамление и сильно выдается вниз. Бампер обрел сложную форму с массой вставок.

Задняя часть модели лишилась дутых форм и выглядит "плоско". Изменены дизайн фонарей, крышка багажника и бампер. На пятой двери отсутствует громоздкая хромированная накладка, проходящая через всю ширину.

Если говорить о том, как все это выглядит вживую, то бестселлер Toyota ничуть не потерял в брутальности. Наоборот, ее стало даже больше. При этом машину безошибочно можно идентифицировать как новый Land Cruiser. Так что со своей задачей японские дизайнеры точно справились.

Внутри изменений ничуть не меньше, чем снаружи. Над центральной консолью "парит" большой дисплей информационно-развлекательного комплекса, его диагональ составляет 12,3 дюймов. Ниже - дефлекторы, под ними расположена панель с клавишами управления подогревом, вентиляцией сидений и скоростью и мощностью обдува. Дальше - физические клавиши управления мультимедиа, под ними есть слот для компакт-дисков и беспроводная зарядка для телефона.

Фото: Пресс-служба Toyota.

На левой стороне центральной консоли размещены селектор выбора режима движения, кнопки Multi-Terrain Select и другие внедорожные ассистенты. Стоит отметить, что ранее они были справа от рычага трансмиссии, который в новом поколении Land Cruiser 300 стал компактнее. Ручной тормоз - электронный.

Хоть нам и дали познакомиться с предсерийной версией автомобиля, больших косяков по качеству сборки мы так и не увидели: все детали идеально подогнаны, кнопки нажимаются, мультимедиа не тупит. Единственное - дверные карты были не такие, как на серийном авто. Так что японцы марку держат.

Шкалы спидометра и тахометра аналоговые, а между ними расположен небольшой цветной дисплей. В Toyota рассказали, что специально не стали загружать салон автомобиля большим количеством электронных кнопок - аудитории машины такое точно бы не оценила.

Пассажиры сзади также не обделены вниманием. Кроме четырехзонного климат-контроля на заднем ряду теперь доступны вентиляция сидений и два USB-порта для зарядки гаджетов. Правда, все они USB-C, а привычный для всех разъем Type A есть только спереди.

В оснащение Land Cruiser 300 вошли проекционный дисплей, электропривод рулевой колонки, ионизатор воздуха, система активного подавления и оптимизации звука двигателя, камеры панорамного обзора c улучшенным качеством изображения, задняя дверь с электроприводом и бесконтактным датчиком, теплоизолирующие задние стекла и многое другое.

Также автомобиль получил комплекс защиты от угона, в который входит запуск двигателя нажатием кнопки с системой идентификации по отпечатку пальца. Такая аутентификация дает возможность точно определить всех, кто допущен к управлению машиной. Кроме того, она позволяет сохранить все настройки водителя, включая положение сиденья, руля, настройки климат-контроля, зеркал, проекционного дисплея, и активирует их сразу после прохождения контроля.

Что касается технических моментов, то и тут есть о чем рассказать. Самое главное - Land Cruiser 300 не внедорожник, а вседорожник. Почему так? Просто японцы хотят расширить аудиторию за счет тех, кому бездорожье не очень-то и нужно. А хочется брутальный и статусный автомобиль. Для этого и были улучшены ездовые качества Land Cruiser на асфальте. Впрочем, и вне дорог общего пользования "японец" не стал слабее. У него по-прежнему рамная конструкция, постоянный полный привод и очень классная внедорожная геометрия.

Новое поколение вседорожника построено на глобальной архитектуре TNGA, которая позволила улучшить абсолютно все базовые характеристики автомобиля: от ездового комфорта и управляемости до безопасности и шумоизоляции.

Фото: Пресс-служба Toyota.

В основе модели лежит новая платформа GA-F, конструкция которой дала возможность понизить центр тяжести автомобиля и улучшить развесовку по осям. Благодаря технологии Laser Tailored Blank несущие части рамы выполнены из цельнометаллических элементов высокопрочной стали, соединенных лазерной сваркой и штампованных с высокой точностью. Общая жесткость кузова и рамы нового автомобиля увеличилась на 20%, а вес снизился на 200 килограммов.

Рулевое управление также подверглось модернизации - в дополнение к привычному гидроусилителю на рулевой колонке появился электрический актуатор. Все это существенно улучшает поведение Land Cruiser 300 на дорогах с твердым покрытием, на бездорожье и облегчает маневрирование в мегаполисе.

Проекционный дисплей. Фото: Пресс-служба Toyota.

При клиренсе в 230 мм угол въезда автомобиля составляет 32 градуса, а угол съезда - 26,5 градуса. "Трехсотый" оснащается постоянным полным приводом с тремя принудительными жесткими блокировками, адаптивной подвеской AVS и интегрированной системой активного управления VDIM. Последняя идеально подстраивает работу систем автомобиля под условия движения с помощью интегрированного управления двигателем, трансмиссией, рулевым управлением и подвеской.

VDIM также управляет системой кинетической стабилизации подвески с электронным управлением E-KDSS нового поколения, которая позволяет лучше справляться с кренами на асфальте и максимально использовать артикуляцию подвески на бездорожье.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Модель оснащается системой выбора режимов движения Multi-Terrain Select, получившей новые режимы Auto и "Глубокий снег". Система помощи при движении по бездорожью Multi-Terrain Monitor с функцией проекции пространства под днищем автомобиля получила новые 3D-виды. Система поддержания постоянной скорости на бездорожье Crawl Control теперь работает практически бесшумно.

Изначально в Россию будут поставлять только бензиновые пятиместные версии. Дизельные модификации появятся позже, как и семиместные версии. Фото: Пресс-служба Toyota.

На первом этапе запуска в России автомобиль будет доступен с новым бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 литра, оснащенным двойным турбонаддувом. Мотор обладает следующими характеристиками: мощность 415 л. с. и крутящий момент 650 Нм разгоняют автомобиль за 6,7 секунды до 100 км/ч. В паре с ним работает 10-ступенчатый "автомат".

Другой бензиновый мотор, который "трехсотый" получил на глобальном рынке, - это двигатель объемом 4,6 литра и мощностью 306 л.с. (439 Нм). Дизельные силовые агрегаты представлены V6 объемом 3,3 литра и мощностью 306 л.с. (700 Нм), а также мотором 4,5 литра, который выдает 249 л.с. (650 Нм). А вот гибридную версию, вопреки слухам, не стоит ждать.

Не обошлось и без спецверсий. Их будет две - 70th Anniversary и GR Sport.

Дата старта продаж и цены на Land Cruiser 300 будут озвучены чуть позже.