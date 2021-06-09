Премьер Испании призвал разрешить привитым "Спутником V" въезд в Евросоюз

Премьер Испании Педро Санчес считает, что стоит разрешить въезд в ЕС гражданам других стран, которые привиты вакцинами, не признанными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) (в том числе "Спутником V"). Об этом глава правительства заявил на совместной пресс-конференции с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

"Этот вопрос мы обсуждаем в ЕС, надо исходить из здравого смысла. Даже если это вакцины, которые не признаны на европейском континенте (имеется в виду в ЕС), осмеливаюсь сказать, что, очевидно, это вакцины, и поэтому они не должны быть препятствием, для передвижения между континентами или приезда в этом случае на европейский континент", - заявил Санчес, отвечая на вопрос о том, разрешит ли Испания въезд в страну аргентинцам, привитым вакциной "Спутник V".

Напомним, с 7 июня Испания открыла границы для туристов из всех стран, которые были привиты вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ЕМА. "Спутник V" этими организациями пока не признан.