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08.06.2021 15:14
Рубрика: Экономика

В Минздраве оценили необходимость ревакцинации после "Спутника V"

Текст: Василий Кошкин

Людям, получившим вакцину "Спутник V", может понадобиться ревакцинация другим препаратом. Об этом заявил замглавы Минздрава Олег Гридне, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Хорошо, что у нас есть другие вакцины, которые наращивают свое производство, наращивают свой объем… Как прогнозируют наши уважаемые ученые, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем "Спутник V", а именно "Ковиваком" или "Эпиваккороной", но в данном направлении исследования еще идут", - пояснил чиновник (цитата по ТАСС).

По его словам, "Спутник V" наиболее часто используется сегодня в России для вакцинации, поскольку масштабы его промышленного производства превышают остальные препараты.

"Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавируса. Сейчас российский препарат зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,4 миллиарда человек. По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов он занимает второе место в мире.

Согласно последним исследованиям, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.

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