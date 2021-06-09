Путин заявил, что подумает о написании статьи о русских на Украине

Президент России Владимир Путин рассматривает возможность написать статью о русских на Украине. На эту мысль его натолкнули вопросы журналиста Павла Зарубина в ходе интервью телеканалу "Россия 24" об украинском законопроекте о коренных народах, из которого следует, что русские таковыми не являются.

"Кстати говоря, вы сейчас заронили хорошую мысль: как-то высказаться на этот счет более основательно и подробно. Может, как я делал в отношении (истории) начала Второй мировой войны, подготовить отдельную статью. Я подумаю над этим", - сказал Путин.

Что касается упомянутого законопроекта, то, по мнению Путина, само по себе деление "на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее - это уже точно совершенно смахивает на теорию и практику нацистской Германии".