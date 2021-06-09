Путин заявил об отрицательном отношении к проекту о "коренных народах" Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отрицательно относится к законопроекту президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому русские не могут считаться коренным народом страны. Об этом он заявил в интервью на телеканале "Россия 24".

Также он добавил, что законопроект о "коренных народах" не соответствует нормам международного гуманитарного права, но Запад на это не отреагирует.

"Нет. Ничего мне об этом не известно, и мне кажется, я смею предположить, что никакой реакции и не будет", - сказал Путин, отвечая на вопрос о реакции Запада, в частности ОБСЕ, на законопроект.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что законопроект о "правах коренных народов", внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским в Раду, является маргинальным и "укрепляет Украину на националистических и неонацистских позициях".

А Госдума призвала ЕС осудить исключение русских из коренных народов Украины. Законопроект ранее внес в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский. Его предложение российские парламентарии рассматривают как "оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины". Депутаты предупреждают, что это может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства.