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09.06.2021 10:58
Рубрика: Происшествия

Семьи погибших при пожаре в рязанской больнице получат по 1 млн рублей

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

Семьям погибших при пожаре в областной больнице в Рязани выплатят по миллиону рублей. Об этом глава региона Николай Любимов заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Фото: пресс-служба МЧС по Рязанской области
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Губернатор отметил, что пострадавшие также получат компенсации, однако не уточнил сумму. Среди госпитализированных две медсестры, получившие ожоги. По словам главы региона, они пытались потушить возгорание. У одной обожжено более 75 процентов тела. Ее могут перевести на лечение в Москву.

С семьями погибших сейчас работают психологи. По словам заместителя Председателя Правительства Рязанской области Романа Петряева, медперсонал действовал оперативно: за минуту отделение было обесточено и вызвана пожарная охрана.

- Пострадавшие эвакуированы по разным больницам в соответствии с профилем заболеваний: в частности, в ОКБ, и частично размещены в других отделениях больницы им. Семашко, - сообщил Петряев.

Напомним, ночью в реанимации областной больницы Рязани произошло возгорание. Погибли три человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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