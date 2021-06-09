СК: Версия с горящим ИВЛ не основная в деле о пожаре в больнице

В Рязани следователи рассматривают несколько версий причины возгорания в областной клинической больнице, где при пожаре погибли три человека. Версия, что причиной стал импортный аппарат ИВЛ, не приоритетна, сообщила "РГ" старший помощник руководителя СК по региону Ирина Котова.

По ее словам, сейчас отрабатываются несколько версий, в том числе, неисправность проводки. В числе версий есть и такая, что причиной возгорания мог стать аппарат ИВЛ, не выдержавший перепадов напряжения. Но шансов, что она устоит в ходе расследования, не так много, поскольку сам аппарат - не самая обгоревшая часть интерьера.

- Все версии будут методично отрабатывать. Эксперты дадут свою оценку. Пока говорить о чем-то определенно сложно. На месте работают следователи и криминалисты уже более семи часов, - сообщила Ирина Котова.

Губернатор региона рассказал, что на камерах видно, как взорвался аппарат ИВЛ. Одна медсестра кинулась тушить возгорание, вторая пришла к ней на помощь. Сигнализация сработала сразу же, а через минуты прибыли пожарные.

Рязанским управлением СК возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Следователи установили, что возгорание произошло в отделении анестезиологии и реанимации. В ходе расследования предстоит дать оценку своевременности эвакуации, уровню пожарной безопасности в больнице.

Как сообщил министр здравоохранения региона Александр Прилуцкий, персоналом больницы было оперативно сделано все возможное, чтобы не допустить более тяжких последствий: перекрыт кислород, отключено электричество, пациенты эвакуированы. "Ранее мы проверяли наши реанимационные отделения практически в течение всего 2020-го года, потому что там, где кислород, там есть опасность. Тем более мы все понимаем, что наши реанимационные отделения, в том числе аппаратура работали в пандемию с повышенной нагрузкой, поэтому такие контрольные мероприятия осуществлялись. Сейчас будет проведена внеплановая проверка всех отделений реанимации, где находятся подобные аппараты", - пояснил министр.

Он также уточнил, что погибло два человека, которые находились в достаточно тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Еще одна женщина скончалась в машине скорой помощи во время транспортировки в отделение реанимации ОКБ.

В настоящее время, по словам Прилуцкого, областная больница работает в штатном режиме.