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09.06.2021 13:48
Рубрика: Происшествия

СК: Версия с горящим ИВЛ не основная в деле о пожаре в больнице

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязани следователи рассматривают несколько версий причины возгорания в областной клинической больнице, где при пожаре погибли три человека. Версия, что причиной стал импортный аппарат ИВЛ, не приоритетна, сообщила "РГ" старший помощник руководителя СК по региону Ирина Котова.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
При пожаре в рязанской больнице пациентов спасли кислородные маски

По ее словам, сейчас отрабатываются несколько версий, в том числе, неисправность проводки. В числе версий есть и такая, что причиной возгорания мог стать аппарат ИВЛ, не выдержавший перепадов напряжения. Но шансов, что она устоит в ходе расследования, не так много, поскольку сам аппарат - не самая обгоревшая часть интерьера.

- Все версии будут методично отрабатывать. Эксперты дадут свою оценку. Пока говорить о чем-то определенно сложно. На месте работают следователи и криминалисты уже более семи часов, - сообщила Ирина Котова.

Губернатор региона рассказал, что на камерах видно, как взорвался аппарат ИВЛ. Одна медсестра кинулась тушить возгорание, вторая пришла к ней на помощь. Сигнализация сработала сразу же, а через минуты прибыли пожарные.

Рязанским управлением СК возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Следователи установили, что возгорание произошло в отделении анестезиологии и реанимации. В ходе расследования предстоит дать оценку своевременности эвакуации, уровню пожарной безопасности в больнице.

Как сообщил министр здравоохранения региона Александр Прилуцкий, персоналом больницы было оперативно сделано все возможное, чтобы не допустить более тяжких последствий: перекрыт кислород, отключено электричество, пациенты эвакуированы. "Ранее мы проверяли наши реанимационные отделения практически в течение всего 2020-го года, потому что там, где кислород, там есть опасность. Тем более мы все понимаем, что наши реанимационные отделения, в том числе аппаратура работали в пандемию с повышенной нагрузкой, поэтому такие контрольные мероприятия осуществлялись. Сейчас будет проведена внеплановая проверка всех отделений реанимации, где находятся подобные аппараты", - пояснил министр.

Он также уточнил, что погибло два человека, которые находились в достаточно тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Еще одна женщина скончалась в машине скорой помощи во время транспортировки в отделение реанимации ОКБ.

В настоящее время, по словам Прилуцкого, областная больница работает в штатном режиме.

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