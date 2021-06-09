В Москве и Подмосковье усилят контроль за масочным режимом в электричках

Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима будет усилен в электричках, курсирующих по Москве и Подмосковью. Об этом сообщили представители компаний-перевозчиков.

Проверки будут проводиться как в поездах МЦД, так и в электричках в дальнем Подмосковье. Перевозчики отмечают, что с начала пандемии эта работа велась постоянно. Усиление связано с ростом заболеваемости коронавирусом в столичном регионе.

Ранее сообщалось, что количество выявленных за сутки случаев коронавируса превысило 4 тысячи, то есть заболеваемость вернулась к январским значениям. По оценкам властей, всплеск связан с нарушениями санитарных правил.